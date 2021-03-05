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ЦАМТО

Сухопутные войска Венесуэлы модернизируют БТР TPz-1 "Фукс"

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TPz-1/YV-83 "Фукс"
TPz-1/YV-83 "Фукс".
Источник изображения: dishmodels.ru

ЦАМТО, 4 марта. По заявлению министра обороны Венесуэлы генерал-аншефа Владимира Падрино Лопеса, СВ Венесуэлы реализуют проект восстановления и модернизации бронетранспортеров TPz-1/YV-83 "Фукс" с колесной формулой 6x6 производства компании Rheinmetall Landsysteme.

Как сообщает Infodefensa.com, в опубликованном в социальных сетях видеосюжете министр сообщил о модернизации устаревших бронированных машин, но не раскрыл подробности. Работы выполняются Центром технического обслуживания бронетехники (CEMABLIN – Centro de Mantenimiento de Blindados) службы вооружения командования тыла Сухопутных войск.

TPz-1 "Фукс" – бронетранспортер с колесной формулой 6x6, обеспечивающий транспортировку расчета из 12 человек, включая двух членов экипажа и десять человек десанта с экипировкой. Вооружение версии, проданной ВС Венесуэлы, составляет размещенная в средней части башня с 12,7-мм пулеметом Browning M2 и турель с 7,62-мм пулеметом в кормовой части. Машина также оборудована двумя размещенными на бортах ПУ 76-мм дымовых гранат.

В 1983 году ВС Венесуэлы приобрели 10 бронетранспортеров TPz-1/YV-83 "Фукс" непосредственно у немецкой компании Thyssen-Henschel (ныне Rheinmetall Landsysteme GmbH) для оснащения полка президентской гвардии (в настоящее время бригада). Тем не менее, после поставки они были направлены в состав 112-го мотопехотного батальона 11-й бронетанковой бригады. В 2009 году БТР были сняты с вооружения и поставлены на хранение из-за трудностей с получением оригинальных запасных частей в связи с эмбарго на поставки вооружений.

Это не первый процесс модернизации, которому подверглись венесуэльские TPz-1. В 1990-х гг. бронемашины уже были частично модифицированы. В 2011 году, по данным Infodefensa.com, Центром CEMABLIN реализовывался проект восстановления техники, который включал, среди прочего, адаптацию запасных частей гражданского назначения к дизельным двигателям Mercedes Benz OM402A и трансмиссиям ZF, но, вероятно, он не был завершен.

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Страны
Венесуэла
Германия
Компании
Rheinmetall
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