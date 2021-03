SpaceX осуществила запуск ракеты со спутниками Starlink

Первая ступень носителя ранее использовалась при семи запусках

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в четверг запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками Starlink. Трансляцию ведут на сайте компании.

Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 03:24 по времени Восточного побережья США (11:24 мск).

Первая ступень носителя ранее использовалась при семи запусках. Сотрудники SpaceX намерены в очередной раз вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Ожидается, что ступень через несколько минут после старта плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я все еще люблю тебя") в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.

Старт первоначально был намечен на 28 февраля. Тогда он был отменен примерно за полторы минуты до старта. Позже его несколько раз перенесли.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

В мае 2019 года в космос были выведены первые 60 аппаратов Starlink.