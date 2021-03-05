Войти
ТАСС

Марсоход китайской миссии "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марс в мае-июне

Разделы: Космонавтика
388
0
0
Китайский космический корабль "Тяньвэнь-1"
Китайский космический корабль "Тяньвэнь-1".
Источник изображения: Nature Astronomy

"Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Спускаемый модуль китайской автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе в мае-июне этого года. Об этом в четверг в рамках открывшейся в Пекине сессии Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (высший совещательный орган) сообщил председатель комитета науки и техники Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) Бао Вэйминь.

"Тяньвэнь-1" совершит посадку на Марсе в мае-июне. Кроме этого, в этом году мы начнем строительство космической станции (на орбите Земли - прим. ТАСС)", - приводит Центральное телевидение Китая слова Бао Вэйминя.

По его словам, космическая станция работает в штатном режиме, ее системы уже продемонстрировали эффективность и надежность. "Для успешного выполнения поставленных задач после прибытия "Тяньвэнь-1" к Марсу необходимо провести детальное исследование рельефа в предполагаемом районе посадки на равнине Утопия, а также изучить метеорологические условия в коридоре полета, чтобы избежать попадания в песчаную бурю во время спуска", - уточнил Бао Вэйминь.

"После анализа всех возможных рисков мы планируем совершить посадку в промежутке между маем и июнем и продолжим наши исследования", - резюмировал представитель CASC.

"Тяньвэнь-1" была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. 10 февраля станция достигла эллиптической орбиты, а 24 февраля вышла на опорную орбиту Марса.

Ожидается, что модуль с марсоходом на борту совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CASC
Проекты
2020-й год
Марс
Чанчжэн
Похожие новости
20.01.2021
Китай успешно запустил третий спутник мобильной связи "Тяньтун-1"
20.07.2020
Про первую китайскую миссию по исследованию Марса
18.11.2019
Китай провёл успешные испытания посадочной платформы для марсианской миссии
26.06.2019
Китай успешно вывел на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3 IGSO-2
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)