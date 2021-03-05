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Известия.ru

Опубликованы новые присланные китайским зондом «Тяньвэнь-1» фото Марса

Разделы: Космонавтика
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Источник изображения: Фото: CNSA/cnsa.gov.cn

Китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» прислал новые фотографии поверхности Красной планеты. Три изображения были опубликованы в четверг, 4 марта, Китайским национальным космическим управлением (CNSA).


Отмечается, что два черно-белых фото в высоком разрешении были сделаны зондом на расстоянии от 330 до 350 км от поверхности Марса. На них запечатлены небольшие кратеры, хребты и дюны. Диаметр самого большого кратера оценивается примерно в 620 м.

Цветной снимок был сделан камерой среднего разрешения. На нем можно увидеть северную полярную область Марса.

Первый снимок Красной планеты «Тяньвэнь-1» прислал в начале февраля. После этого была проведена четвертая коррекция орбиты зонда. Тогда «Тяньвэнь-1» находился на орбите около 197 дней. Зонд удален от Земли примерно на 184 млн км, а от Марса — на 1,1 млн км.

О том, что «Тяньвэнь-1» преодолел около 400 млн км за 163 дня полета и достигнет орбиты Марса в феврале, стало известно в начале января.

Зонд был запущен 23 июля 2020 года с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. Аппарат проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего от него отделится модуль, который совершит посадку на территории низменности Утопия, а после проверки всех систем марсоход покинет платформу и начнет изучение планеты.

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Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
Марс
Чанчжэн
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