Первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя — атомной подводной лодки К-560 Северного флота «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» - планируется выполнить не раньше июня.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе. Ранее испытания «Цирконов» выполнялись с надводного корабля - фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».

«Первый испытательный пуск «Циркона» с «Северодвинска» может быть выполнен самое раннее в июне. Точной даты начала испытаний пока нет», — пояснил ТАСС источник.

По данным другого источника, «принято решение максимально ускорить испытания «Цирконов», которые будут идти теперь параллельно с надводного и подводного носителей».

«В случае их успеха с обоих типов носителей предполагается принять «Циркон» на вооружение в первой половине 2022 года», - сообщил он.