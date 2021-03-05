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Принято решение максимально ускорить испытания «Цирконов»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводного носителя — атомной подводной лодки К-560 Северного флота «Северодвинск» проекта 885 «Ясень» - планируется выполнить не раньше июня.

Об этом сообщил высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе. Ранее испытания «Цирконов» выполнялись с надводного корабля - фрегата Северного флота «Адмирал Горшков».

«Первый испытательный пуск «Циркона» с «Северодвинска» может быть выполнен самое раннее в июне. Точной даты начала испытаний пока нет», — пояснил ТАСС источник.

По данным другого источника, «принято решение максимально ускорить испытания «Цирконов», которые будут идти теперь параллельно с надводного и подводного носителей».

«В случае их успеха с обоих типов носителей предполагается принять «Циркон» на вооружение в первой половине 2022 года», - сообщил он.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
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