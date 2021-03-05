Фрегат Mogami: первый, но второй

Японский флот вскоре вооружится фрегатами нового поколения. Вчера, 3 марта, портал jmd.co.jp сообщил о том, что на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) прошла торжественная церемония спуска на воду головного фрегата проекта 30FFM.

Корабль под названием Mogami был заложен первым. Однако компания Mitsui E&S Shipbuilding, являющаяся субпорядчиком у MHI, из-за ряда задержек при постройке Mogami первым спустила на воду второй корабль этой серии, получивший название Kumano.

Спуск на воду фрегата Mogami Источник изображения: jmd.co.jp

Новый тип фрегатов будет многоцелевым и высокотехнологичным. Экипаж каждого из кораблей водоизмещением свыше 5500 т будет насчитывать менее 100 человек. Для нужд японского флота планируется построить 22 новых фрегата. Кроме того, корабли проекта 30FFM активно продвигаются на экспорт.

Каждый из фрегатов проекта 30FFM будет вооружён пусковыми установками Mk.41 для ракет различных типов, артустановкой BAE Systems Mk.45 mod.4 калибра 127 мм, системой Raytheon SeaRAM и противокорабельными ракетами MHI Type 17. Кроме того, эти корабли оснащаются противолодочными гидролокаторами, а также имеют возможность установки и обнаружения морских мин.