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ЦАМТО

Место дислокации российской системы ПВО в Таджикистане оснастили средствами охраны "Периметр-С"

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Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС
Военнослужащий возле зенитно-ракетн системы С-300ПС.
Источник изображения: © РИА Новости, Павел Лисицын

ЦАМТО, 4 марта. Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300ПС 201-й российской военной базы, дислоцированной в Таджикистане, оснастили комплексом технических средств охраны "Периметр-С".

Современный комплекс предназначен для создания рубежей охраны с передачей извещения о тревоге по радиоканалу. В его основу входят датчики-извещатели, работающие на различных физических принципах действия. Охранное расстояние одного комплекса позволяет организовать надежный периметровый барьер длиной около 2000 тыс. м. При необходимости расстояние можно корректировать уменьшением или увеличением количества датчиков. "Периметр-С" позволяет вести непрерывную охрану за военным объектом в круглосуточном режиме.

Технические средства охраны размещены по периметру площадки пусковых установок, командного пункта, радиолокатора подсветки и наведения, а также мест размещения личного состава дивизиона. Основным преимуществам охранной системой являются минимальные габариты и масса, автономность и длительность работы, помехоустойчивость, надежность, а также время развертывания, которое не превышает нескольких минут.

ЗРС С-300ПС находится в Республике Таджикистан на опытно-боевом дежурстве с декабря 2019 года. Они предназначены для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Таджикистан
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