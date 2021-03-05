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ЦАМТО

Механики-водители танкового соединения ВВО осваивают новые снегоболотоходы "Алеут" в Бурятии

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Снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут"
Двухзвенные плавающие снегоболотоходы ГАЗ-3344-20 "Алеут".
Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

ЦАМТО, 4 марта. Военнослужащие танкового соединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, начали осваивать новые двухзвенные гусеничные плавающие снегоболотоходы высокой проходимости ГАЗ-3344-20 "Алеут".

С механиками-водителями были проведены занятия по изучению тактико-технических характеристик, особенностей управления, а также устройства снегоболотохода.

Важными элементами переподготовки военнослужащих является закрепление знаний по техническому обслуживанию, ремонту и правилам безопасной эксплуатации данной техники.

На специализированном полигоне танкового соединения состоялись занятия по вождению двухзвенных гусеничных плавающих вездеходов "Алеут" на труднопроходимой горно-лесистой трассе с толщиной снежного покрова около 50 см.

Вездеход ГАЗ-3344-20 "Алеут" выполнен по модульной схеме: переднее звено – энергетический модуль, в котором могут перевозиться 5 человек, включая водителя, заднее звено – трансформируемый пассажирский модуль вместимостью 15 человек, который может быть легко переоборудован под спальный, медицинский блок или командный пункт, его полезная нагрузка составляет 2500 кг, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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