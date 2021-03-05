Войти
ЦАМТО

ПСЗ "Янтарь" закупил уникальное отечественное оборудование

605
0
+1
Судостроительный завод "Янтарь".
Судостроительный завод "Янтарь".
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСC

ЦАМТО, 4 марта. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заключил финальный контракт на поставку тринадцати единиц современного оборудования.

Очередная закупка оборудования стала заключительным этапом инвестиционного проекта, осуществляемого предприятием в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" под контролем Министерства промышленности и торговли РФ и Объединенной судостроительной корпорации.

Первая партия станков этой закупки будет доставлена на "Янтарь" в ближайшее время. А до конца года станочный парк завода пополнит во многом уникальное оборудование отечественного производства. В частности, токарно-карусельный станок с ЧПУ и вертикальный фрезерный пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ.

В рамках инвестиционного проекта ПСЗ "Янтарь" уже приобрел около двухсот единиц оборудования, что позволило существенно обновить и модернизировать станочный парк, сократив время производственного цикла и повысив качество выпускаемой продукции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Янтарь ПСЗ
Похожие новости
20.02.2021
Сторожевой корабль "Неустрашимый" после модернизации вернется в состав флота в 2021 году
30.09.2019
Проблемы со строительством рыбопромысловых судов в России
12.07.2017
Интервью с генеральным директором ПАО "СЗ "Северная верфь" Игорем Пономаревым
20.06.2014
СКР «Адмирал Григорович» будет сдан флоту до конца года
04.03.2014
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович" для ВМФ спустят на воду в Калининграде 14 марта
31.01.2014
Оборонно-проверенный комплекс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)