ПСЗ "Янтарь" закупил уникальное отечественное оборудование

ЦАМТО, 4 марта. Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) заключил финальный контракт на поставку тринадцати единиц современного оборудования.

Очередная закупка оборудования стала заключительным этапом инвестиционного проекта, осуществляемого предприятием в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" под контролем Министерства промышленности и торговли РФ и Объединенной судостроительной корпорации.

Первая партия станков этой закупки будет доставлена на "Янтарь" в ближайшее время. А до конца года станочный парк завода пополнит во многом уникальное оборудование отечественного производства. В частности, токарно-карусельный станок с ЧПУ и вертикальный фрезерный пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ.

В рамках инвестиционного проекта ПСЗ "Янтарь" уже приобрел около двухсот единиц оборудования, что позволило существенно обновить и модернизировать станочный парк, сократив время производственного цикла и повысив качество выпускаемой продукции.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".