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ТАСС

"Космокурс" приостановил работы по созданию космодрома и суборбитального комплекса

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Павел Пушкин
Павел Пушкин.
Источник изображения: © Павел Пушкин/facebook.com

Отмечается, что сейчас основные усилия компании будут сосредоточены в области сверхлегкой ракеты

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Компания "Космокурс" приостановила работы, связанные с созданием частного космодрома в Нижегородской области и многоразового суборбитального комплекса. Об этом сообщил в четверг ТАСС гендиректор компании Павел Пушкин.

"Работы действительно приостановлены в рамках проекта по созданию суборбитального космического комплекса и по космодрому. Они отодвинуты на второй план. Активные дальнейшие действия не проводятся", - отметил Пушкин.

По словам гендиректора компании, "Космокурс" ждет некоторых действий по согласованию космодрома. "Если космодром будет согласован, будем обсуждать дальнейшее продвижение. Надо понимать, имеем мы якорное место или не имеем. Если не имеем, надо, значит, искать другое место", - пояснил он.

Сейчас основные усилия компании будут сосредоточены в области сверхлегкой ракеты. Тем не менее технологии, которые были разработаны в рамках проекта суборбитального комплекса, не пойдут в "корзину". "Работы в части производства, испытаний мы продолжаем, в том числе по сверхлегкой ракете этот задел может быть использован", - добавил Пушкин.

В феврале Пушкин сообщал ТАСС, что компания "Космокурс" планирует самостоятельно создать ракету-носитель сверхлегкого класса. По его словам, у компании есть инвестор, на данный момент идут поиски рынка.

"Космокурс" разрабатывал многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов. Предполагалось, что экипаж из шести человек и одного инструктора будет совершать 15-минутный полет в ближний космос (на высоту около 200 км). Для запуска ракеты планировалось построить первый частный космодром РФ в Нижегородской области.

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Страны
Россия
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