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Известия.ru

В РАН рассказали о проектировании миссии на Венеру

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/CHROMORANGE /Knut Niehus

Заведующая лабораторией спектроскопии планетных атмосфер Института космических исследований РАН Людмила Засова сообщила, что начало российской миссии на Венеру запланировано на 2029 год.

Проектирование космического аппарата «Венера-Д» для исследования поверхности планеты уже началось, отметила эксперт.

«Началось. Речь идет об аванпроекте. Запуск должен быть в 2029 году», — приводит ее слова «РИА Новости» в четверг, 4 марта.

Научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый подтвердил данную информацию, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот же день Зеленый уточнил, что основные контуры программы будут определены в ходе совместного проектирования. На первом этапе планируется отправить на планету автоматическую станцию «Венера-Д». Исполнителями работ станут НПО им. С.А. Лавочкина (входит в «Роскосмос») и ИКИ РАН, с которыми в настоящий момент заключаются договоры. По словам Зеленого, проектирование займет около двух лет. Кроме того, в рамках программы планируется решить задачу доставки на Землю грунта с Венеры.

3 октября 2020 года стало известно, что российскую программу исследования Венеры могут дополнить срочной миссией для изучения возможных признаков жизни в ее атмосфере, после того как ученые из Великобритании обнаружили там следы фосфина. Его наличие может указывать на существование жизни на планете.

15 сентября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, комментируя сообщения о нахождении на Венере биомаркеров, которые могут свидетельствовать о существовании там жизни, отметил, что данное открытие не является прямым доказательством.

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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