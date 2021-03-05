Появилось видео взрыва прототипа корабля Starship после посадки

Прототип космического корабля Starship SN10 компании SpaceX взорвался через несколько минут после успешной посадки на полигоне в Техасе во время испытаний. Инцидент попал на видео.

Корабль смог подняться на заданную высоту около 10 км. Далее аппарат опустился в горизонтальное положение, затем снова запустил двигатели, чтобы вернуться в вертикальную позицию, после чего направился к платформе. Однако, как сообщает 4 марта The New York Times, Starship оказался в наклонном состоянии и через несколько минут загорелся.

Отмечается, что вероятной причиной взрыва является избыток ракетного топлива. Старт провели позднее, чем планировалось, так как в работе двигателя были зафиксированы технические неполадки.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, комментируя произошедшее, заявил, что «Starship SN10 приземлился целым и невредимым!», а также выразил надежду на то, что в будущем настоящим мерилом успеха будут ставшие обыденными полеты Starship.

SpaceX разработала корабль Starship SN10 для полетов на Марс и Луну, а также доставки груза на планеты. На его борту могут находиться до 100 человек.

Предыдущие два запуска прототипа корабля в декабре и феврале также закончились взрывами при посадке на полигоне в Техасе.