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Российская газета

Пуск "Циркона" с подлодки планируют выполнить не раньше июня

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Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Атомная подводная лодка проекта 885 "Северодвинск" выполнит первый пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" не раньше июня нынешнего года. Однако более точной даты пока не сообщается.

Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленной отрасли. Также отмечается, что испытания "Цирконов" планируют ускорить и поэтому пуски будут вести параллельно как с надводного носителя, так и с подводного.

Первым же приступил к испытаниям гиперзвуковой ракеты фрегат Северного флота "Адмирал Горшков". Как уже писала "РГ", корабль до конца года выполнит залповый пуск "Цирконов". До этого производились пуски одной ракетой. Всего в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнено два пуска и до четырех - в рамках государственных совместных испытаний.

Что касается подводной лодки, то предполагается выполнить до четырех пусков, первый - из надводного положения. Госиспытания субмарины запланированы на осень.

Гиперзвуковая ракета "Циркон" может развивать скорость до 9 Махов. Способна уничтожать как подводные, так и надводные объекты на расстоянии свыше одной тысячи километров. На вооружение ВМФ России ее планируют поставить в первой половине 2022 года.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Проекты
22350
885 Ясень
ГЗЛА
СФ
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