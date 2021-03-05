В США подготовили к первому полету свой аналог "Кинжала"

Прототип американской гиперзвуковой аэробаллистической ракеты AGM-183A ARRW готов совершить первый полет. Все необходимое для летных испытаний оборудование уже подготовлено.

Полет должен состояться на этой неделе, сообщает FlightGlobal. Перейти к стадии производства ракеты в ВВС США намерены уже в этом году, а получить ее на вооружение - в 2022. Генеральным подрядчиком выступает концерн Lockheed Martin.

Напомним, программа ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, оружие быстрого реагирования воздушного базирования) стала основной программой по разработке гиперзвукового оружия в США. Контракт по ней был подписан в декабре 2019 года. Другую программу пришлось отменить из-за бюджетных ограничений.

Известно, что перспективная твердотопливная ракета с отделяемым гиперзвуковым боевым блоком предназначена для поражения сухопутных целей, также надводных кораблей. В первую очередь ей планируется оснастить стратегические бомбардировщики B-52H.

Майя Бирюкова