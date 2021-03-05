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ЦАМТО

На полигоне Вумера начались летные испытания первого реактивного БЛА Loyal Wingman

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Источник изображения: Фото: Australian Air Force

ЦАМТО, 4 марта. Boeing Australia и Военно-воздушные силы Австралии 1 марта объявили об успешном проведении первых летных испытаний демонстратора технологии реактивного беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman.

Полет состоялся после завершения серии рулежных испытаний, подтвердивших функционирование систем навигации и управлении, а также надежность взаимодействия с пилотом. Испытания начались 27 февраля после двухмесячной задержки, вызванной неблагоприятной погодой и проблемами, связанными с пандемией COVID-19.

БЛА успешно выполнил взлет и полет по заранее определенному маршруту на разных скоростях и высотах в целях проверки всех систем в воздухе и демонстрации характеристик аппарата. Полет Loyal Wingman проходил под наблюдением летчика-испытателя Boeing, который контролировал действия аппарата с наземной станции управления, размещенной на полигоне Вумера.

Boeing Australia 2 марта сообщила о решении австралийского правительства дополнительно закупить три аппарата Loyal Wingman в целях усовершенствования БЛА для создания авиационной группы, полезной нагрузки и связанных с этим услуг поддержки и обучения. Соглашение стоимостью 115 млн. долл. увеличивает количество заказанных для ВВС Австралии аппаратов до шести. Поставка будет выполнена в течение трех лет. Контракт будет поддерживать доработку конструкции БЛА, разработку полезной нагрузки, а также создание системы обслуживания аппаратов. Он также будет продвигать передовые концепции системы Airpower Teaming System посредством цифрового тестирования и демонстрации.

Как сообщал ЦАМТО, Boeing и Министерство обороны Австралии достигли соглашения о сотрудничестве в разработке демонстратора концепции БЛА Loyal Wingman в начале 2019 года.

Аппарат разрабатывается в рамках финансируемого правительством Австралии проекта DEF6014 Phase 1 стоимостью 40,7 млн. долл., также известного как Loyal Wingman-Advanced Development Programme. В рамках этой программы планировалось собрать три опытных образца БЛА. Объем средств, вложенных в проект Boeing Australia, не раскрывается. В проекте задействованы около 35 австралийских компаний, включая BAE Systems Australia, RUAG Australia, Ferra Engineering и AME Systems.

Данный проект является еще одной программой создания БЛА типа "надежный ведомый", который выполняет полет рядом с пилотируемыми боевыми самолетами, обеспечивая поддержку при выполнении ими различных задач, включая ведение разведки, радиоэлектронную борьбу, наведение на цели боеприпасов с лазерным наведением, а в перспективе и нанесение ударов боеприпасами класса "воздух-воздух" или "воздух-земля".

Выкатка первого опытного образца БЛА состоялась 5 мая 2020 года, рулежные испытания начались в октябре 2020 года. Как сообщалось, БЛА c элементами искусственного интеллекта предназначен для расширения возможностей пилотируемых и беспилотных платформ и является первым беспилотником, спроектированным и собранным в Австралии за последние 50 лет.

Разрабатываемый Boeing совместно с ВВС Австралии аппарат также служит основой для оснащенного искусственным интеллектом БЛА-ведомого ATS (Airpower Teaming System), предназначенного для мирового оборонного рынка. Boeing рассчитывает, что разработка БЛА в Австралии позволит в перспективе упростить его экспорт в третьи страны, обойдя ограничения американских "Правил международного оборота оружия" (US International Traffic in Arms Regulations – ITAR).

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Страны
Австpалия
США
Компании
BAE Systems
Boeing
Проекты
2020-й год
AI
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