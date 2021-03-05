Источник: на "Севмаше" ведется формирование корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М

Передача субмарин ВМФ России планируется на 2027 и 2028 годы соответственно, напомнил собеседник ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведут формирование корпусов седьмой и восьмой атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Воронеж" и "Владивосток", заложенных 20 июля 2020 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На "Севмаше" полным ходом идет формирование корпусов АПЛ "Воронеж" и "Владивосток", - уточнил собеседник агентства. Он напомнил, что передача субмарин ВМФ России планируется на 2027 и 2028 годы соответственно.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

За закладкой подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток" в режиме видеоконференции наблюдал президент РФ Владимир Путин. Тогда, обращаясь к главе государства, генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что закладываются корабли с гиперзвуковым оружием.

В этом году корабелы "Севмаша" готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М "Казань" и первую серийную - "Новосибирск". На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще четыре субмарины этого проекта. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Сейчас головной и единственный подводный крейсер проекта 885 "Ясень" "Северодвинск" готовится к испытаниям гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые начнутся в этом году.