Войти
ТАСС

Источник: на "Севмаше" ведется формирование корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М

362
0
+1
Церемония вывода из стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в спусковой плавучий док "Сухона" атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (проек
Церемония вывода из стапельного цеха АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в спусковой плавучий док "Сухона" атомного подводного крейсера К-573 "Новосибирск" (заводской номер 162) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М"). Северодвинск, 25.12.2019.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Передача субмарин ВМФ России планируется на 2027 и 2028 годы соответственно, напомнил собеседник ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Корабелы "Севмаша" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) ведут формирование корпусов седьмой и восьмой атомных подводных лодок (АПЛ) проекта 885М (шифр "Ясень-М") "Воронеж" и "Владивосток", заложенных 20 июля 2020 года. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На "Севмаше" полным ходом идет формирование корпусов АПЛ "Воронеж" и "Владивосток", - уточнил собеседник агентства. Он напомнил, что передача субмарин ВМФ России планируется на 2027 и 2028 годы соответственно.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

За закладкой подводных лодок "Воронеж" и "Владивосток" в режиме видеоконференции наблюдал президент РФ Владимир Путин. Тогда, обращаясь к главе государства, генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что закладываются корабли с гиперзвуковым оружием.

В этом году корабелы "Севмаша" готовятся передать ВМФ России головную субмарину проекта 885М "Казань" и первую серийную - "Новосибирск". На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще четыре субмарины этого проекта. Основное ударное оружие субмарин проектов 885/885М - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и "Оникс". Сейчас головной и единственный подводный крейсер проекта 885 "Ясень" "Северодвинск" готовится к испытаниям гиперзвуковой ракеты "Циркон", которые начнутся в этом году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Club-S
К-119 Воронеж
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
09.11.2020
Российские подводные лодки усиливают Китай
28.07.2020
Российские подлодки строят с прицелом на гиперзвук и беспилотники
27.07.2020
Источник: государственные испытания АПЛ "Казань" начнутся в первой половине августа
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)