Источник: первый пуск гиперзвукового "Циркона" с подлодки выполнят не раньше июня

Осенью начнутся госиспытания с "Северодвинска", указал собеседник ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Первый испытательный пуск гиперзвукового "Циркона" с подводного носителя - атомной подводной лодки Северного флота "Северодвинск" - будет выполнен не раньше июня. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый испытательный пуск "Циркона" с "Северодвинска" может быть выполнен самое раннее в июне. Точной даты начала испытаний пока нет", - сказал он. До этого испытательные пуски "Цирконов" выполнялись с надводного носителя этих ракет - фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков".

По словам другого источника ТАСС, "принято решение максимально ускорить испытания "Цирконов", которые будут идти теперь параллельно с надводного и подводного носителей". "Фрегат в течение года выстрелит дважды в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) и до четырех раз - в рамках государственных совместных испытаний. Параллельно летом начнутся ЛКИ "Циркона" с субмарины. Предполагается выполнить до четырех пусков, первый - из надводного положения. Осенью начнутся госиспытания с "Северодвинска". В случае их успеха с обоих типов носителей предполагается принять "Циркон" на вооружение в первой половине 2022 года", - сказал он.

В реутовском НПО машиностроения, где разработали и производят "Цирконы", не стали комментировать информацию источников.

Ранее другой источник ТАСС сообщил, что программа ЛКИ "Циркона" в 2020 году успешно и в полном объеме выполнена, осуществлено три пуска с фрегата "Адмирал Горшков", два - по морским целям, один - по наземной.

По данным источника, дальность полета "Циркона" при работе по наземным целям составит порядка 1 500 км, по надводным - немного меньше. Ранее предполагалось принять "Циркон" на вооружение в 2023 году.