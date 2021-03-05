Названа причина остановки строительства первого в России частного космодрома

Гендиректор компании «КосмоКурс» Павел Пушкин назвал причину остановки строительства в Нижегородской области первого в России частного космодрома и многоразового суборбитального комплекса для космического туризма. Его слова передает РИА Новости.

Как рассказал Пушкин, год назад компания договорилась с властями региона согласовать в первую очередь санитарно-защитные зоны космодрома. Разработанный проект был направлен в региональный институт Роспотребнадзора, после этого — в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), а затем — в федеральный Роспотребнадзор. Однако ответа пока что получено не было, отметил гендиректор.

«Суборбитальный проект приостановлен, по космодрому ничего не согласовывается. Все друг на друга кивают. По технике мы многое проработали, но в таких условиях остановили работы», — пояснил Пушкин.

Компания «КосмоКурс» была создана для разработки туристических суборбитальных полетов в космос. Она получила лицензию «Роскосмоса» на деятельность в этой сфере, а также заявила о планах создания космодрома под Нижним Новгородом.

Александра Максимченко