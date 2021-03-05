Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" прислал новые фото с орбиты Марса

Черно-белые снимки были сделаны с высоты 330-350 км

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" прислала новые черно-белые и цветные снимки с орбиты Марса. Об этом в четверг сообщило Китайское национальное космическое агентство.

Черно-белые снимки были сделаны с высоты 330-350 км и разрешением 0,7 м. На них видны кратеры, горные хребты и дюны. Как отмечается в сообщении, диаметр самого большого из зафиксированных на изображении кратеров составляет около 620 м. На цветном изображении виден северный полярный круг планеты.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. 10 февраля он достиг эллиптической орбиты, а 24 февраля вышел на опорную орбиту Марса.

Ожидается, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.