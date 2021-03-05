Войти
ТАСС

Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" прислал новые фото с орбиты Марса

332
0
0
Первая фотография Марса от китайского зонда «Тяньвэнь-1»
Первая фотография Марса от китайского зонда «Тяньвэнь-1».
Источник изображения: CNSA, Xinhua

Черно-белые снимки были сделаны с высоты 330-350 км

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Китайская автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" прислала новые черно-белые и цветные снимки с орбиты Марса. Об этом в четверг сообщило Китайское национальное космическое агентство.

Черно-белые снимки были сделаны с высоты 330-350 км и разрешением 0,7 м. На них видны кратеры, горные хребты и дюны. Как отмечается в сообщении, диаметр самого большого из зафиксированных на изображении кратеров составляет около 620 м. На цветном изображении виден северный полярный круг планеты.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в южнокитайской провинции Хайнань. 10 февраля он достиг эллиптической орбиты, а 24 февраля вышел на опорную орбиту Марса.

Ожидается, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
2020-й год
Марс
Чанчжэн
Похожие новости
05.03.2021
Опубликованы новые присланные китайским зондом «Тяньвэнь-1» фото Марса
25.02.2021
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" вышел на опорную орбиту Марса
08.02.2021
Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал первый снимок Марса
04.02.2019
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
15.11.2018
Новая космическая гонка: Трамп против Китая и России (American Thinker, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.03 11:47
  • 4
В небе появился первый беспилотный истребитель
  • 05.03 11:42
  • 3
Sasapost (Египет): американцы создают самый мощный лазер в истории. Что это значит?
  • 05.03 11:41
  • 8
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром"
  • 05.03 11:36
  • 41
Институт «Звездных Войн»
  • 05.03 10:18
  • 22
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 05.03 10:07
  • 1
Песков напомнил, что Россия уничтожила все химоружие
  • 05.03 09:59
  • 3
Последние поставки американского оружия в Россию были в годы ВОВ
  • 05.03 09:36
  • 3
Вооруженные силы России получат первую партию техники на платформе "Армата" в 2022 году
  • 05.03 01:54
  • 1
Беспилотный «Иноходец», танк «Прорыв» и стратегический «Кедр»
  • 05.03 01:50
  • 1
Фрегат Mogami: первый, но второй
  • 04.03 22:33
  • 1
Сильно б/у: ракета Маска прогорела из-за многоразовости
  • 04.03 22:16
  • 1
Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»
  • 04.03 21:08
  • 91
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 04.03 18:30
  • 4
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 04.03 17:00
  • 1
Китайско-российские отношения: «планов создания военного союза против США нет» (SCMP, Гонконг)