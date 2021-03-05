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Российская газета

В Японском море корабли ТОФ "атаковали" подлодку глубинными бомбами

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Противолодочный корабль "Маршал Шапошников"
Противолодочный корабль "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © Фото : предоставлено "Централ Партнершип"

Ракетный крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" атаковали глубинными бомбами субмарину условного противника в Японском море, сообщили "РГ" в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

На учениях, которые проходили в заливе Петра Великого, корабли ТОФ сначала отработали поиск и слежение за "вражеской" подлодкой, а затем ее уничтожение.

Роль противника обеспечивала большая дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил. Ее экипаж успешно провел скрытное маневрирование в районах учения и уклонение от атаки. Поиск подводной цели судна осуществляли при поддержке противолодочного самолета Ил-38Н морской авиации ТОФ.

После обмена данными и установления координат субмарины, корабли условно атаковали ее реактивными глубинными бомбами и торпедами.


Ольга Журман

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Страны
Япония
Продукция
Адмирал Трибуц
Ил-38
Пётр Великий
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
пр. 1155
ТОФ
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