Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские вертолетоносцы проекта 23900, которые будут аналогами французских "Мистралей", смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, заявил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.

"Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников", - сказал собеседник агентства.

Требования к облику корабля, прописанные в контракте, достаточно долго формировались государственным заказчиком в лице Минобороны, и итоговый проект "по своему функционалу стал не хуже, а может даже лучше "Мистралей", отметил источник.

Два универсальных десантных корабля проекта 23900 были заложены 20 июля 2020 года на заводе "Залив" в Керчи в присутствии президента Владимира Путина.

Корабли-доки (аналоги французских вертолетоносцев "Мистраль") станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.

Помимо вертолетоносцев сегодня в России строятся и другие десантные корабли, в том числе БДК проекта 11711, которые обладают более скромными характеристиками.

Как рассказал РИА Новости гендиректор судостроительного завода "Янтарь" Илья Самарин, заложенные на предприятии в 2019 году БДК улучшенного проекта 11711 смогут нести на палубе не менее двух вертолетов, они смогут вмещать десант из 300 морских пехотинцев, водоизмещение составит семь тысяч тонн.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль" стоимостью 1,2 миллиарда евро изначально был заключен между французской DCNS/STX и Рособоронэкспортом в 2011 году. Первый корабль, получивший название "Владивосток", Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России бывший тогда президентом страны Франсуа Олланд решил приостановить действие контракта.