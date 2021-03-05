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ТАСС

Прототип корабля Starship взорвался после посадки в Техасе

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Прототип космического корабля Starship
Прототип космического корабля Starship.
Источник изображения: © REUTERS/Callaghan O'Hare

Корабль в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Компания SpaceX смогла в среду вертикально посадить прототип предназначенного для миссий на Марс космического корабля Starship по итогам летных испытаний, однако через несколько минут он взорвался. Трансляция велась на портале YouTube.

Starship SN10 стартовал в районе Бока-Чика (штат Техас) в 18:15 по времени восточного побережья США (02:15 мск). Корабль в течение нескольких минут поднялся на высоту около 10 км, а потом спустился на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом. Видно было, что часть корпуса охвачена пламенем. Спустя несколько минут после этого корабль взорвался.

Ранее в среду попытка запуска была отменена в экстренном порядке уже после начала работы двигателей. Глава SpaceX Илон Маск уточнил, что причиной этого стали неверные настройки, касающиеся тяги двигателей.

Во время двух аналогичных испытаний в декабре 2020 года и феврале текущего года прототипы взрывались при касании площадки.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Маск ранее сообщил, что первый испытательный полет на околоземной орбите, вероятно, пройдет в текущем году. Он допустил, что эти планы могут пересмотреть.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
Марс
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