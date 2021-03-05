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Вестник Мордовии

Единственная "живая" десантная самоходка АСУ-57 поступила в парк "Патриот"

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Уникальная советская легкая противотанковая авиадесантная самоходная артиллерийская установка АСУ-57 прошла реставрацию для экспозиции Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот".

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе восстановительных работ неисправные узлы и агрегаты были заменены на оригинальные запчасти.

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

АСУ-57 разрабатывалась конструкторским бюро завода № 40 в период с 1948 по 1950 год для обеспечения противотанковой обороны воздушно-десантных частей и стала первым серийным образцом бронетехники, созданным специально для этого рода войск. Серийное производство АСУ-57 осуществлялось с 1950 по 1962 год.

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

В Советской армии АСУ-57 поступала на вооружение дивизий, а позднее - полков Воздушно-десантных войск, и на протяжении 1950-х годов оставалась основным образцом бронетехники ВДВ.

В 1970-е годы, с начала перевооружения ВДВ на БМП и БМД-1, начался постепенный вывод АСУ-57 из эксплуатации, завершившийся в середине 1980 год.

Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Кроме того, АСУ-57 поставлялась союзникам СССР по Варшавскому договору и дружественным странам. Получившая новую жизнь АСУ-57 была задействована в одном из мероприятий исторической реконструкции в парке "Патриот".

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