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Российская газета

СМИ: Подлодка ВМС США готовилась топить российские корабли у берегов Сирии

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Источник изображения: Wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Casey Hopkins/Released

Стало известно, что американская АПЛ USS John Warner собиралась топить корабли ВМФ России.

Американский информационный канал Fox News сообщил новые подробности об атаке США и сил коалиции по Сирии в 2018 году. Напомним, предлогом для нее послужили сведения якобы о применении химического оружия.

"Это стало боевым дебютом подводной лодки типа "Вирджиния" USS John Warner", - говорится в статье - "Она выпустила шесть ракет "Томагавк" из Средиземного моря по Сирии. Затем погрузилась и приготовилась потопить любые российские военные корабли, в том случае, если они предпримут какие-либо действия против судов ВМС США".

Справка "РГ"

Многоцелевая атомная подлодка четвертого поколения типа "Вирджиния" USS John Warner вошла в состав военно-морского флота США в 2015 году. Ее длина около 115 метров, ширина - 10 метров, а водоизмещение 8000 тон. Субмарина является малошумной и предназначена для борьбы с наземными целями и кораблями на больших и малых глубинах.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Проекты
Virginia АПЛ
Химоружие
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