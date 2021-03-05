Новейшие ЗРК «Бук-М3» смогут уничтожать дроны в горах

Новейшие ЗРК «Бук-М3» успешно прошли тесты на уничтожение дронов в горах. Там беспилотники создавали огромные проблемы для комплексов предыдущего поколения. Об этом рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве.

По их словам, маневры проходили в конце февраля на базе 67-й зенитной бригады Южного военного округа. Как отметили собеседники издания, «зенитные роботы» продемонстрировали, что могут находить и поражать небольшие беспилотники в горных условиях. Даже при поставленных интенсивных радиопомехах дроны были обнаружены на большой дальности.

«Бук-М3» пока еще не проверен в реальных конфликтах. Но предыдущие его модификации встречались в бою. Весной 2008 года силы ПВО Абхазии сбили несколько больших грузинских БЛА-разведчиков Hermes-450. По заявлению МИД республики, все они были уничтожены ракетами комплексов «Бук».

Также «Бук-М2Э» применялся и в боях годичной давности в сирийской провинции Идлиб. С их помощью правительственным войскам удалось переломить неудачную для себя ситуацию в воздухе и прикрыть свои войска от ударов турецких дронов.

Одним из главных изменений в глубоко модернизированном комплексе стала новая ракета 9М317М. Как заявили разработчики, по сравнению с вариантом, используемым ЗРК «Бук-М2», ее характеристики выросли почти вдвое. Каждая пусковая установка теперь может обстреливать четыре воздушных объекта, а весь дивизион — работать одновременно по 36 целям.

Теперь у дивизиона «Бук-М3» в три раза больше готовых к старту ракет, чем у «Буков» предыдущего поколения. Обновленные ракеты и радары подняли максимальную дальность комплекса с 40 до 70 км и довели высоту поражения целей до 35 км. Всё это придало дивизионам и бригадам возможность отражать массированные удары одновременно множества крылатых ракет или современных высокоточных боеприпасов. Также комплексы способны перехватывать баллистические ракеты малой дальности.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 4 марта.