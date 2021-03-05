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Российская газета

Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео

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На полигоне "Полесский" летчики ВВС Беларуси выполнили пуски управляемых ракет Р-73. Боеприпасы прошли ремонт на предприятии "БСВТ-новые технологии", сообщили в пресс-службе Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Стрельбы выполнялись с самолетов Як-130 и МиГ-29.

- Подтверждены все тактико-технические характеристики АУР Р-73 - в том числе по захвату и поражению цели, - отметили в ГВПК РБ.

Р-73 - советская/российская управляемая ракета класса "воздух-воздух" малого радиуса действия. Оснащена тепловой головкой наведения. Ракета используется на самолетах семейств Су, МиГ, Як-130, вертолетах Ка-52 и стоит на вооружении 20 стран.


Антон Валагин

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Ка-52
МиГ-29
Як-130
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