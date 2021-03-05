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ТАСС

Российские ученые обнаружили два типа магнитосферы Марса

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Межпланетная станция MAVEN
Межпланетная станция MAVEN.
Источник изображения: © EPA/NASA/Goddard Space Flight Center

Главный научный сотрудник ИКИ РАН Олег Вайсберг рассказал, что на этой планете одинаково важную роль играют и жидкостные, и кинетические процессы

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили два разных типа магнитосферы Марса после анализа данных американского зонда MAVEN. Об этом сообщил главный научный сотрудник ИКИ РАН Олег Вайсберг.

"Сравнительно недавно мы нашли, что имеется два разных сорта магнитосферы Марса в зависимости от некоторых внешних условий", - отметил ученый в эфире программы "Космическая среда" на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

По словам Вайсберга, на Марсе одинаково важную роль играют и жидкостные, и кинетические процессы. "Смесь вот этих двух процессов <...> ведет к тому, что <...> атмосфера Марса <...> работает вот на двух, так сказать, китах, и это очень интересно", - добавил он.

Ученый пояснил, что научное сообщество постарается разобраться в деталях, процессах, которые происходят на планете.

Аппарат MAVEN был запущен 18 ноября 2013 года ракетой-носителем Atlas с космодрома на мысе Канаверал. На околомарсианскую эллиптическую орбиту он вышел 22 сентября 2014 года. Он оснащен аппаратурой для оценки того, насколько быстро Красная планета теряет атмосферу. На основании этих данных можно оценить, как со временем менялся марсианский климат.

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