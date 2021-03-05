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Российская газета

Новейшая атомная подводная лодка "Казань" вскоре войдет в состав ВМФ

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"Казань" должна совершить контрольный выход в море перед передачей флоту.
"Казань" должна совершить контрольный выход в море перед передачей флоту.
Источник изображения: Александр Рюмин / ТАСС

Новейшая атомная подводная лодка "Казань" должна быть передана флоту в мае-июне этого года.

Субмарина проекта 885М "Ясень-М" была спущена на воду еще в 2017 году. Однако во время испытаний у подлодки было выявлен ряд недостатков. Сейчас, как утверждают источники ТАСС, планируется еще один контрольный выход субмарины в море. Затем будет проведена ревизия узлов и механизмов. Только после полной проверки на лодке поднимут Андреевский флаг.

Как рассказали представители "оборонки", "Казань" уже выполнила программу пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс", других пусков с ее борта не планируется. Ранее предполагалось, что в рамках испытаний с борта "Казани" должны были провести пробные старты гиперзвуковых ракет "Циркон".


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
Калибр КР
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