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Известия.ru

В Пентагоне подтвердили нападение на базу ВВС в Ираке

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил нападение на базу ВВС в Ираке и сообщил, что среди военнослужащих США никто не пострадал. Об этом говорится 3 марта в его заявлении.

«Мы можем подтвердить, что сегодня рано утром база ВВС Эль-Асад в Ираке оказалась под ракетной атакой. Предварительные данные показывают, что примерно десять ракет были запущены из точки к востоку от базы», — сказано в сообщении.

Кирби добавил, что для отражения атаки использовались противоракетные, артиллерийские и другие компоненты обороны базы.

По его словам, сообщений о раненых среди американских военнослужащих не поступало. При этом у гражданина США, контрактного работника, в укрытии случился сердечный приступ, после которого он скончался.

Официальный представитель Пентагона отметил, что США пока не могут сказать, кто отвечает за нападение, однако власти Ирака ведут расследование и американцы готовы им помочь.

Ранее, 3 марта, сообщалось, что военная база Айн-эль-Асад, расположенная в иракской провинции Анбар, подверглась ракетному обстрелу. Базу используют силы международной коалиции во главе с США. По данным телеканала Al Jazeera, недалеко от места базирования военных упали 10 ракет.

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Страны
Ирак
США
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