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Проекты универсальных транспортно-госпитальных судов разработки Невского ПКБ

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Как сообщил веб-ресурс MASHNEWS, АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (НПКБ, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") к началу 2021 года подготовило линейку универсальных транспортно-госпитальных судов (УТГС) модульной конструкции. Инженеры разработали их в инициативном порядке, рассказал MASHNEWS источник в Объединённой судостроительной корпорации. ВМФ России остро нуждается в госпитальных судах, самое новое из имеющихся вступило в строй в 1990 году.

Проект универсального транспортно-госпитального судна (УТГС) разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (с) АО "Невское проектно-конструкторское бюро"

По словам собеседника издания, представленный проект - плод многомесячной работы НПКБ в интересах отечественного флота.

С учётом усиления группировки ВМФ РФ в Средиземноморье и создания пункта материально-технического обеспечения флота в Судане вероятность скорого заказа на постройку источник MASHNEWS оценил как достаточно высокую.

"В проекте универсального транспортно-госпитального судна собраны все функции, необходимые для проведения гуманитарных операций с оказанием высококлассной медицинской помощи в любом регионе нашей страны и мира, имеющим выход к морю", - рассказали конструкторы Невского ПКБ.

Инженеры бюро применили в проекте отечественные серийные решения, уже проверенные и зарекомендовавшие себя в военной технике.

Создатели УТГС заявляют о большом модернизационном запасе судна. Также его можно использовать для транспортировки десанта и обеспечения сил высадки.

Адмирал флота, экс-главком ВМФ России (2005-2007) Владимир Масорин заявил MASHNEWS, что российскому флоту нужны новые госпитальные суда. "Те корпуса (проекта 320 - ред.), которыми сейчас располагает ВМФ России, уже сильно изношены. Проектирование подобного уровня тщательно обосновывается. Нужно - значит, надо строить", - резюмировал собеседник издания.

Сейчас в составе российского ВМФ находятся три госпитальных судна из четырёх построенных в Польше корпусов проекта 320. Всего планировали построить пять единиц, однако последний заказ завершить не удалось. Головное судно "Обь" списали в 1997 году.

В апреле-мае 2020 года ряд российских КБ предложили проекты госпитальных судов российскому военному ведомству. В июне того же года вопрос о закупке госпитальных судов поднял министр обороны РФ Сергей Шойгу. Тему обсудили на совещании в правительстве. При этом представители Минпромторга рекомендовали строить госпитальные суда в России.

СПРАВКА MASHNEWS:

УТГС предлагается в нескольких вариантах - с судовым госпиталем на 500 и 1000 человек. В первом случае возможно также размещение десанта и техники в грузовых помещениях. Водоизмещение судна - порядка 30 тыс. тонн. Площадь стационарного госпиталя - более 14 тыс. квадратных метров. Экипаж судна - 60 человек, личный состав госпиталя - 742 человека. Энергоустановка судна предполагается отечественной.

Проект универсального транспортно-госпитального судна (УТГС) разработки АО "Невское проектно-конструкторское бюро" (с) АО "Невское проектно-конструкторское бюро"

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Страны
Польша
Россия
Судан
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
ОСК
Персоны
Масорин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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Медицина
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