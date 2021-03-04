Су-27 сопроводил два американских бомбардировщика над Балтийским морем

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два бомбардировщика В-1В ВВС США двигались в среду над Балтийским морем к границе России, их сопроводил российский Су-27, сообщает национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Третьего марта 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж СУ-27 идентифицировал воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США и сопроводил их над Балтийским морем. Нарушения государственной границы РФ не допущено.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что полет осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.