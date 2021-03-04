Тяжелую ракету "Ангара" погрузили на эшелон в Омске

Москва. 3 марта. ИНТЕРФАКС - В Омске сформирован эшелон с тяжелой ракетой-носителем "Ангара" для продолжения летных испытаний, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В Омске на ПО "Полет" сформирован второй эшелон с тяжелой Ангарой для продолжения лётных испытаний этого новейшего ракетно-космического комплекса", - сообщил Рогозин в Twitter.

Первый пуск ракеты прошел 23 декабря 2014 года. В мае 2019 сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" и один - "Ангары 1.2". Однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020 год. Второй пуск состоялся 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк. Третий запуск тяжелой ракеты "Ангары" планируется во втором квартале 2021 года.

Как сообщал в октябре гендиректор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов, в программу испытаний ракеты могут быть включены коммерческие пуски.

Основным заказчиком семейства ракет является Минобороны. На космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, предназначенных для запуска ракет семейства. Первый пуск "Ангары" с космодрома запланирован на 2023 год, в том же году с него должна стартовать ракета с перспективным пилотируемым кораблем "Орел".

Ракеты разработаны Центром им. Хруничева, однако ведется процесс перевода производства из Москвы на омский завод "Полет", также входящий в центр. Как сообщал Рогозин, с 2022 года в Омске планируется выпускать четыре ракеты "Ангара-А5", с 2024 - не менее восьми тяжелых и двух легких ракет.

Планируется, что после начала серийного производства стоимость ракеты существенно снизится.

Как сообщал гендиректор КБ "Салют" Сергей Кузнецов, в данный момент стоимость пуска колеблется от 50 до 100 млн долларов.

"Ангара" - семейство новейших российских ракет-носителей модульного типа различной грузоподъемности, создаваемых на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями. Семейство включает в себя ракеты-носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т ("Ангара-1.2.") до 38 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите.