Колонистам на Луне предложили питаться выращенной на месте рыбой: в эксперименте икра пережила полет в космос

Вопрос «что есть?» тем сильнее беспокоит людей, чем дальше они находятся от дома. И путешествие за пределы Земли — как раз такой случай. Но если в короткую экспедицию можно взять достаточно припасов, то для полноценной колонизации придется искать способы производства пищи на месте. Европейские ученые уже несколько лет работают над проблемой выращивания рыб на Луне и недавно отчитались об успехах своих исследований.

Аквакультура, или рыбоводство в более узком смысле, — один из древнейших видов сельского хозяйства. Но применительно к освоению космоса его вспоминают редко, хотя перспективы развития этой технологии во внеземных условиях весьма радужные. Как минимум по эффективности производства съедобной массы рыбы обгоняют любые другие виды сельскохозяйственных животных, и с ними могут сравниться только куры. Если не учитывать содержание необходимых микроэлементов, аминокислот, жирных кислот и витаминов в мясе, поскольку в этом случае птицы проигрывают.

Естественно, разведение рыб потребует создания новых технологий и различных ухищрений, чтобы обеспечить животным подходящую среду — как-никак, им требуется много воды. Но возить аквариумы в космос никто и не предлагает. Проект Европейского космического агентства Lunar Hatch подразумевает доставку на Луну оплодотворенной икры. Вылупиться малькам-космонавтам придется уже в воде, которую получат из местного льда лунные колонисты. Вопрос корма пока не освещается, но теоретически ничто не мешает выращивать его в теплицах — благо их потребуется меньше, чем для людей.

Сравнение эффективности прироста массы тела разных видов сельскохозяйственных животных по отношению к количеству потребляемой пищи (меньше — лучше). Большинство аквакультур сравнимо с курицей, но при этом содержит больше питательных веществ. Инфографика может быть не совсем точной по современным стандартам подсчета, но соотношение между аквакультурами и наземными животными примерно сохраняется Источник изображения: Feed conversion efficiency in aquaculture: Do we measure it correctly? DOI: 10.1088/1748-9326/aaa273

Чтобы удостовериться, что план сработает, для начала нужно установить, переживет ли икра полет в космос. Для этого использовали яйца обыкновенного серебристого горбыля (Argyrosomus regius) и обыкновенного лаврака (Dicentrarchus labrax). Поскольку транспортировать икру человечество научилось давно, требовалось проверить только тот фактор, которым запуск ракеты будет отличаться для герметичного и теплоизолированного груза, — вибрацией. Образцы рыбьих яиц в специальных мензурках подвергли тому же тесту, что и оборудование для спутников.

Результаты, опубликованные в рецензируемом журнале Spinger, впечатляют. Чуть более трех четвертей подвергнутой вибрации икры лаврака (76%) разродились мальками, тогда как в контрольной группе результат был немного выше — 82%. А вот горбыль будто, наоборот, положительно отреагировал на вибрацию: в подопытной икре 95% яиц стали мальками, а в контрольной группе — лишь 92%. Что любопытно, на вибростенде сначала использовали профиль запуска космического корабля «Союз», а затем экспериментаторы решили убедиться, что икра выдержит максимальные возможные нагрузки.

Проект Lunar Hatch развивается уже несколько лет, его главный популяризатор — специалист в области аквакультуры Сирилл Прзбуля (Cyrille Przybyla) из Французского научно-исследовательского института исследований моря (French Research Institute for Exploitation of the Sea). В 2019 году, согласно статье на официальном сайте этой организации, первые эксперименты по выращиванию рыбы в космосе планировали провести уже в 2021-м. Судя по тому, что громких анонсов пока нет, либо исследование проводится без помпы, либо его сроки несколько сдвинулись из-за пандемии.