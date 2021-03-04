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Время электроники

Секретную советскую электронику украли с Байконура на «драгмет»

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Орбитальный космический корабль "Буран"
Орбитальный космический корабль "Буран".
Источник изображения: Александр Каунас / Коммерсантъ

Неизвестные украли с космодрома Байконур секретную электронику для «Буранов», обойдя несколько контуров охраны.

По данным Telegram-канала «112», речь идет об оборудовании, находившемся на площадке №110, с которой в 1988 году стартовала ракета-носитель «Энергия» с ракетопланом «Буран». Злоумышленникам удалось вскрыть одно из располагающихся там сооружений и похитить оттуда радиодетали. Стоимость похищенной электроники в настоящее время устанавливается.

Украденное оборудование числилось на балансе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ФГУП «ЦЭНКИ»).

Ворам не смогли помешать охранники и полицейские. Охраной площадки, которая огорожена бетонными столбами с колючей проволокой, занималась ведомственная охрана данной организации. Кроме того, снаружи объект патрулируется сотрудниками подмосковной полиции. Как уточняется, следы взлома обнаружил начальник охраняющей объект команды еще 19 февраля. Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего по статье 158 («Кража») УК РФ.

Ущерб от действий воров назвали незначительным. Как рассказали во ФГУП «ЦЭНКИ», украденное с площадки №110 космодрома Байконур секретное оборудование было разукомплектовано, а сроки его эксплуатации истекли. На предприятии отметили, что площадка находилась на консервации, а сроки эксплуатации систем и агрегатов истекли более 20 лет назад.

Кроме того, база, установленная в системах, уже не используется в российской промышленности. Знакомый с ситуацией источник добавил, что ущерб оценивается как незначительный.

Кража с «Байконура» стала вторым за зиму хищением на особо охраняемых объектах. В декабре 2020 года стало известно, что на аэродроме Таганрог-Южный обокрали самолет Ил-80, известный как «самолет Судного дня». Неизвестные вынесли с него более 30 установленных на борту радиостанций. «Самолет Судного дня» находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. После их окончания основной вход, люк грузового отсека и три запасных выхода опечатали, однако воров это не остановило. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев преступников и следы обуви.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что украденное с площадки №110 космодрома Байконур секретное оборудование является собственностью Казахстана. Об этом сообщает ТАСС.

Комментируя инцидент, он добавил, что речь идет об оборудовании, которое не работало с конца 1980-х годов. Сам объект Рогозин назвал аварийным и пояснил, что он будет утилизирован после того, как соответствующее решение примет руководство Казахстана.

Управление МВД России на комплексе «Байконур» проводит по данному факту следственные действия.

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Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
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