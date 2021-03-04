Британцы завершили наземные испытания быстрого электрического самолета

Британская компания Rolls-Royce завершила наземные испытания прототипа скоростного электрического самолета ionBird, разрабатываемого в рамках исследовательской программы ACCEL. Как пишет Flightglobal, в настоящее время специалисты компании занимаются подготовкой самолета к первому полету, который должен состояться до конца марта 2021 года.

Проект ACCEL стартовал в 2019 году при поддержке Аэрокосмического технологического института Великобритании. Целью проекта является создание скоростного электрического самолета, способного выполнять полеты на скорости выше 260 узлов (481 километр в час). В рамках проекта ведется отработка технологий, которые в перспективе позволят создавать быстрые и надежные более электрические и полностью электрические самолеты.

В рамках проекта разработчики провели раздельные испытания электрических моторов самолета с воздушным винтом, систем управления и аккумуляторных батарей, а также всех этих систем в составе самолета. Кроме того, ionBird успешно выполнил серию пробежек по взлетно-посадочной полосе, включая и скоростные пробежки, которые позволили проверить все оборудование во взлетном режиме. Другие подробности испытаний не раскрываются.

ionBird разрабатывается на базе планера сборочного спортивного самолета Nemesis NXT. Этот самолет выполнен по схеме низкоплана с тянущим воздушным винтом в носовой части. На планер самолета специалисты Rolls-Royce установили три электромотора компании YASA совокупной мощностью 400 киловатт. Аккумуляторную батарею с контроллерами и системами распределения питания для самолета собрал британский стартап Electroflight.

С помощью ionBird разработчики намерены установить рекорд скорости горизонтального полета среди полностью электрических самолетов. В настоящее время он составляет 182 узла. Рекорд принадлежит электрифицированному Extra 330. Разработчики рассчитывают, что их самолет сможет развить скорость по меньшей мере в 260 узлов. Установить рекорд планируется до конца первой половины 2021 года вскоре после завершения летных испытаний электрического самолета.

Весной прошлого года норвежская компания Equator Aicraft объявила о начале разработки электрического гоночного самолета. С этим летательным аппаратом компания намерена принять участие в первых гонках электрических самолетов Air Race E, запланированных на 2021 год. В этих гонках, как ожидается, будут участвовать десять самолетов, которые на скорости более 400 километров в час будут летать по кольцевой воздушной трассе протяженностью от поворота до поворота около 1,5 километра.

Василий Сычёв