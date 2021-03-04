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Американцы подготовили гиперзвуковую аэробаллистическую ракету к первому полету

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ARRW
ARRW.
Источник изображения: Lockheed Martin

Американские разработчики подготовили прототип перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты AGM-183A ARRW к первому полету. Как пишет Flightglobal, первый полет боеприпаса планируется осуществить до 7 марта 2021 года. По словам руководителя проекта бригадного генерала Хита Коллинза, прототип ракеты уже полностью собран. Во время первого полета ракеты будет проверяться работа ускорителя.

Разработка боеприпаса ARRW разрабатывается с 2018 года американской компанией Lockheed Martin. В феврале прошлого года компания успешно защитила проект боеприпаса. Подробности о ракете пока не раскрываются. Известно только, что новая гиперзвуковая ракета получит твердотопливный двигатель и отделяемый гиперзвуковой планирующий боевой блок. В зависимости от версии боевой блок будет выполнен с ядерной или фугасной боевой частью.

В рамках проекта ARRW компания Lockheed Martin совместно с ВВС США уже провела аэродинамические испытания макета боеприпаса на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress. Первые полноценные летные испытания ARRW запланированы на конец 2020 года, а принятие боеприпаса в опытную эксплуатацию — на 2022 год.

В конце 2020 года стало известно, что первые летные испытания перспективной американской гиперзвуковой крылатой ракеты HAWC провалились. При попытке запуска боеприпаса со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress произошли несколько ошибок, из-за чего сброс ракеты был отменен.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Ядерный щит
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