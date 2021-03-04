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США испытают системы предупреждения столкновений самолетов с дронами

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Аэропорт Сиэтл/Такома
Аэропорт Сиэтл/Такома.
Источник изображения: FRED / wikipedia.org

Федеральное управление гражданской авиации США до конца 2021 года начнет испытания бортовых систем предупреждения столкновения с дронами для пассажирских самолетов. Как сообщает Flightglobal, испытания систем будут проводиться в пяти международных аэропортах Атлантик-Сити в Нью-Джерси, Колумбус в Огайо, Хантсвилл в Алабаме, Сиэтл/Такома в Вашингтоне и Сиракьюс в Нью-Йорке.

Беспилотная авиация сегодня бурно развивается, постоянно растет число дронов, которыми управляют коммерческие организации и частные лица. Эти аппараты выполняют полеты в общем воздушном пространстве, причем иногда такие полеты осуществляются с нарушением требований безопасности в том числе вблизи аэропортов. Дроны-нарушители могут представлять серьезную угрозу безопасности полетов.

Одним из основных направлений обеспечения безопасности полетов пассажирской авиации является создание для беспилотников систем автоматического уклонения от столкновений в воздухе. Другим — разработка для самолетов систем предупреждения столкновений в воздухе с беспилотными летательными аппаратами. Такие системы должны информировать экипажи самолетов о сближении с небольшими объектами.

По заявлению Федерального управления гражданской авиации США, выбранные для проведения испытаний аэропорты полностью подходят для проведения испытаний систем предупреждения столкновений с дронами. В общей сложности авиационные власти намерены испытать по меньшей мере 10 бортовых систем для самолетов. О каком именно оборудовании идет речь, управление гражданской авиации не раскрывает.

Как отмечает Flightglobal, известно только, что перспективные системы построены на основе радаров, радиочастотных приемников, оптико-электронных систем, тепловизоров и микрофонов. Такие системы способны обнаруживать в воздухе малые летательные аппараты, а также передаваемые им сигналы управления.

В апреле 2019 года американская компания Iris Automation представила систему автоматического уклонения от столкновения в воздухе Casia для беспилотных летательных аппаратов. Новая система относительно легка и компактна и может быть установлена почти на любой тип беспилотников, включая и аппараты любительского класса.

Casia состоит из вычислительного блока, подключаемого к бортовой системе автопилота дрона, и камеры высокой четкости. Вычислительный блок работает на базе алгоритма, разработанного с помощью технологий машинного обучения и способного по видеоизображению в режиме реального времени определять воздушные объекты и классифицировать их.

Василий Сычёв

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