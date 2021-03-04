Водолазы-спасатели Северного флота спустятся на глубину до 20 метров

Водолазы-спасатели Северного флота в Кольском заливе начали спуски на глубину до 20 метров. Выполняют их с борта катеров "ВМ-702" и "ВМ-227".

Как сообщили в среду в пресс-службе Северного флота, водолазы будут осматривать подводные части корпуса корабля и дна акватории, искать и поднимать при помощи мягких понтонов затонувшие предметы, проводить сварочные и другие операции.

Водолазные спуски сложны, поэтому они проводятся со строгим соблюдением техники безопасности. Кроме того, отрабатывается и оказание первой помощи пострадавшему.

За водолазами наблюдают не только с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, но все их действия фиксирует видеокамера, установленная на каждом шлеме водолазов.

Светлана Цыганкова