Спутниковый интернет Starlink достигнет 300 Мбит/с и покроет почти всю планету до конца года

Спутники Starlink

Одним из ключевых факторов развития проекта Starlink от SpaceX является грант от Федеральной комиссии по связи США, которая выделила на это $885,51 млн. Взамен Илон Маск обязался организовать доступ в Интернет для 642 925 домов и компаний в отдаленных уголках 35 штатов Америки. Конкуренты в лице других провайдеров оспорили это решение, утверждая, что Starlink не сможет обеспечить необходимой минимальной скорости в 100 Мбит/с. Технически пока что так и есть, но на днях Илон Маск сделал революционное заявление.

В настоящее время количество пользователей Starlink перевалило за 10 000, однако официально проект все еще находится в стадии бета-тестирования. Поэтому скорости в 50 Мбит/с с пингом более 31 мс считаются приемлемыми, и только в будущем планируется достичь 150 Мбит/с и 20 мс. Также было заявлено, что к лету 2021-го пинг снизится до 16-19 мс, а на прошлой неделе Илон Маск написал твит, где пообещал скорость в целых 300 Мбит/с к концу текущего года и покрыть спутниковым интернетом большую часть Земли. Чтобы достигнуть таких характеристик, принято решение увести спутники Starlink от крупных населенных пунктов. На текущий момент возможности проекта позволяют покрыть большую площадь только при условии малой плотности точек доступа. Нарастить количество спутников ранее 2022-го не выйдет, пропускная способность сети ограничена, поэтому она малополезна в районах с большим количеством пользователей. И, напротив, жители сельской местности смогут получить от Starlink максимум пользы, заявил Маск.