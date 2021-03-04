Войти
Техкульт

Спутниковый интернет Starlink достигнет 300 Мбит/с и покроет почти всю планету до конца года

297
1
0

Спутники Starlink

Одним из ключевых факторов развития проекта Starlink от SpaceX является грант от Федеральной комиссии по связи США, которая выделила на это $885,51 млн. Взамен Илон Маск обязался организовать доступ в Интернет для 642 925 домов и компаний в отдаленных уголках 35 штатов Америки. Конкуренты в лице других провайдеров оспорили это решение, утверждая, что Starlink не сможет обеспечить необходимой минимальной скорости в 100 Мбит/с. Технически пока что так и есть, но на днях Илон Маск сделал революционное заявление.

В настоящее время количество пользователей Starlink перевалило за 10 000, однако официально проект все еще находится в стадии бета-тестирования. Поэтому скорости в 50 Мбит/с с пингом более 31 мс считаются приемлемыми, и только в будущем планируется достичь 150 Мбит/с и 20 мс. Также было заявлено, что к лету 2021-го пинг снизится до 16-19 мс, а на прошлой неделе Илон Маск написал твит, где пообещал скорость в целых 300 Мбит/с к концу текущего года и покрыть спутниковым интернетом большую часть Земли. Чтобы достигнуть таких характеристик, принято решение увести спутники Starlink от крупных населенных пунктов. На текущий момент возможности проекта позволяют покрыть большую площадь только при условии малой плотности точек доступа. Нарастить количество спутников ранее 2022-го не выйдет, пропускная способность сети ограничена, поэтому она малополезна в районах с большим количеством пользователей. И, напротив, жители сельской местности смогут получить от Starlink максимум пользы, заявил Маск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
ИТ
Похожие новости
02.11.2020
Сверху виднее
08.06.2020
The Paper (Китай): после запуска SpaceX шутка Маска про батут больно уколола русских?
21.08.2019
Компания Astrobotic выбрала для отправки первого модуля на Луну ракету Vulcan
19.09.2016
Американцы отказались от автономных боевых роботов
14.09.2016
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
24.04.2015
Роскосмос не вынес сверхтяжелую ракету
1 комментарий
№1
04.03.2021 03:09
...Нарастить количество спутников ранее 2022-го не выйдет, пропускная способность сети ограничена, поэтому она малополезна в районах с большим количеством пользователей. И, напротив, жители сельской местности смогут получить от Starlink максимум пользы, заявил Маск...
Вариант Советская система тропосферной радиорелейной связи «Север». https://zen.yandex.ru/media/id/5cc362c4ad71e300b4a8e624/osobaia-sistema-sviazi-razrabotannaia-v-sssr-dlia-raionov-krainego-severa-zachem-ee-sobiraiutsia-vozrodit-zanovo-5fd5d69e9480ec78dcaefec0
...Она работала на расстоянии до 600 км, при этом не требовалось прямой видимости передатчиков. В единую сеть связали 46 станций, имеющих 7 линий, 2 узла и не менее 60 каналов. Общая протяжённость составляла 13200 км. Для системы строились гигантские антенны с размерами зеркал 20х20 или 30х30 метров...
преимуществ перед спутниковой:
Вполне может наполовину заместить обещанные 640 КА"Сфера" с космическими ценами на связь при готовности всего лишь 10 000 точек подключения в России.
Средства передачи данных можно поставить в местах с малой проходимостью и сложным климатом.
Сложнее вывести из строя противнику.
Выгоднее, если используется цифровое оборудование, и станция стоит более 3-х лет.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 03:35
  • 9
Министерство обороны России получило новую партию танков Т-90М
  • 04.03 03:09
  • 1
Спутниковый интернет Starlink достигнет 300 Мбит/с и покроет почти всю планету до конца года
  • 04.03 02:43
  • 13
Источник рассказал о беспрецедентных возможностях "Арматы"
  • 04.03 01:19
  • 2
SpaceX провела новые огневые испытания Starship SN10
  • 03.03 23:11
  • 1
Нет тыла в океане
  • 03.03 22:39
  • 89
Новый пулемет Калашникова станет частью экипировки "Сотник"
  • 03.03 21:19
  • 1
Россия заинтересована в «Русланах»
  • 03.03 18:40
  • 2
Ссора саудитов с Америкой открывает России новый рынок оружия
  • 03.03 18:40
  • 2
Центру управления комплексной безопасности Минобороны вручено боевое знамя
  • 03.03 18:38
  • 3
Россия и Беларусь подписали программу стратегического партнерства
  • 03.03 18:21
  • 30
Институт «Звездных Войн»
  • 03.03 18:07
  • 1
«На грани научной фантастики»: во Франции описали оружие России
  • 03.03 17:59
  • 1
Украина модернизирует пакистанские Т-80УД за 85 млн долларов
  • 03.03 17:48
  • 1
Миротворец: войска ООН используют российские бронеавтомобили "Водник"
  • 03.03 15:40
  • 1
Могли не выжить: появилось новое видео ракетного удара по базе США