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WarSpot

Миниатюрные дроны получили крылья шмеля

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Источник изображения: warspot.ru

Миниатюрные дроны будут мало отличимы от насекомых. Вчера, 2 марта, пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT) раскрыла новую разработку — миниатюрного летающего робота с крыльями насекомого.

В пресс-службе MIT указывают, что ключевая особенность новой разработки — прочность, устойчивость и высокая манёвренность. Весит робот всего 0,6 г, а за счёт мягких актуаторов из тонких резиновых цилиндров, покрытых углеродными нанотрубками, он может вращать крыльями со скоростью 500 взмахов в секунду.

Полёт насекомоподобного робота разработки MIT

«Основной альтернативой до сих пор было использование небольшого жёсткого привода, изготовленного из пьезоэлектрических керамических материалов. Хотя пьезоэлектрическая керамика позволила первому поколению крошечных роботов взлететь, они довольно хрупкие. И это проблема, когда вы создаёте робота, имитирующего насекомое — шмели, собирающие пищу, терпят столкновение примерно раз в секунду», — сообщили в пресс-службе MIT.

Автором разработки является доцент MIT Кевин Юфенг Чен. По его словам, перспективные роботы размером с насекомое смогут производить искусственное опыление, вести осмотры в стеснённых условиях и помогать спасателям отыскивать людей под завалами.

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