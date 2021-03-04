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Российская газета

Украина приняла на вооружение крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"

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Источник изображения: SNIPEX / youtube.com

В военном ведомстве Украины заявили о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение крупнокалиберной антиматериальной винтовки "Аллигатор". Подчеркивается, что все детали, в том числе ствол, местного производства.

Данная винтовка относится к образцам стрелкового оружия с продольно-скользящим поворотным затвором.

Калибр - 14,5x114 мм. Начальная скорость пули - 980 м/с. Эффективная дальность стрельбы - до 2000 метров.

Общая длина - 2000 мм, а непосредственно самого ствола - 1200 мм. Ствол имеет 8 нарезов. Масса без магазина на пять патронов - 22,5 кг.

Выпущенная пуля может пролететь до 7000 метров, на дистанции 1500 метров пробивается 10-мм броня.

Заявляется, что такие крупнокалиберные винтовки могут наносить критические повреждения обычной и легкобронированной военной технике, радиолокаторам, управляемым ракетам на пусковых установках, складам, хранилищам нефтепродуктов и другим объектам.

Как предполагают военные эксперты, такое оружие может поступить в диверсионные подразделения.

Ранее представители украинского военно-промышленного комплекса сообщали о создании образцов с исключительными тактико-техническими характеристиками. Однако позже оказывалось, что широко разрекламированные изделия страдают массой недостатков, а порой просто опасны в эксплуатации.


Алексей Брусилов

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Страны
Украина
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