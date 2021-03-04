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ЦАМТО

Второй фрегат УРО класса "Хосе Рисаль" ВМС Филиппин прибыл в Манилу

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Церемония ввода в строй ВМС Филиппин фрегата FF 150 Jose Rizal южнокорейской постройки. Субик-Бей, 10.07.2020
Церемония ввода в строй ВМС Филиппин фрегата FF 150 Jose Rizal южнокорейской постройки. Субик-Бей, 10.07.2020.
Источник изображения: ВМС Филиппин

ЦАМТО, 3 марта. В Манилу прибыл фрегат УРО (151) "Антонио Луна" класса "Хосе Рисаль", построенный южнокорейской компанией Hyundai Heavy Industries (HHI).

Как сообщает филиппинское новостное агентство PNA, в церемонии встречи, состоявшейся 26 февраля, принял участие командующий ВМС Филиппин вице-адмирал Джованни Карло Бакордо.

(151) "Антонио Луна" является вторым фрегатом класса "Хосе Рисаль", построенным в Республике Корея судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries. Фрегат покинул Ульсан после завершения приемки 5 февраля, а 9 февраля в территориальных водах Филиппин его встретил ранее поставленный головной фрегат серии, (151) "Хосе Рисаль". В процедуре встречи также приняли участие вертолет AW-109 и три легких боевых самолета FA-50 ВВС Филиппин. 10 февраля корабль прибыл на базу Субик-Бей (Филиппины), где экипаж прошел обязательный карантин. Как планируется, официальная церемония принятия фрегата на вооружение состоится в конце марта.

Как сообщал ЦАМТО, 24 октября 2016 года Министерство национальной обороны Филиппин и Hyundai Heavy Industries (HHI) по итогам тендера подписали контракт на постройку двух 2600-тонных фрегатов УРО, представляющих собой уменьшенную версию многоцелевого фрегата HDF-3000 ("Инчхон" (FFX-I)), состоящего на вооружении ВМС Республики Корея. Корабли предназначены для противолодочной, противокорабельной борьбы, обеспечения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Головной корабль серии, (151) "Хосе Рисаль", был введен в боевой состав ВМС Филиппин 10 июля 2020 года. Резка стали для постройки второго корабля серии, (151) "Антонио Луна", началась 17 сентября 2018 года, закладка киля прошла 23 мая 2019 года, спуск на воду состоялся 8 ноября 2019 года.

Компания-подрядчик, Hyundai Heavy Industries (HHI), выполняла работы с опережением графика, и ожидалось, что корабль будет поставлен в сентябре 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса COVID-19 поставка была перенесена на октябрь 2020 года, а затем – на февраль 2021 года.

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Страны
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AW-109
FA-50
Компании
HHI
Hyundai
Проекты
2020-й год
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