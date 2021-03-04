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Известия.ru

Трещины на МКС будут загерметизированы к 12 марта

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Roscosmos

В модуле «Звезда» на Международной космической станции подтверждено образование двух трещин, которые будут полностью устранены к 12 марта. Об этом в среду, 3 марта, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической корпорации.

«Работы по исследованию промежуточной камеры модуля «Звезда» на наличие негерметичностей завершено, обнаружено два места течи. Принято решение по их герметизации. Первая течь будет заделана с 4 по 6 марта, вторая — до 12 марта после дополнительного исследования», — сообщил собеседник агентства.

Соответствующее решение было принято специалистами комиссии «Роскосмоса», Ракетно-космической корпорации «Энергия» (оператор российского сегмента МКС), головного научного института отрасли ЦНИИмаш и технологического института «Техномаш», Космического центра им. Хруничева (производитель модуля). Наиболее вероятной версией образования трещин эксперты посчитали усталость металла или попадание микрометеорита в корпус.

«Рассматривается версия образования негерметичности как от усталости металла, так и от воздействия микрометеорита, который мог пробить агрегатный отсек [под которым находится промежуточная камера]», — уточнил источник.


1 марта стало известно, что для заклейки трещины в российском модуле «Звезда» будут использовать клей, сделанный из смолы североафриканских деревьев. Космонавт Сергей Рыжиков будет использовать герметики «Герметалл» и «Анатерм», а также клей-мастику, поролон, фторопластовые пленки, металлические накладки и изоленту. В работе будут задействованы дрель и шлифовальная шкурка.

25 февраля стало известно, что экипаж МКС временно заделал возможную трещину в российском модуле «Звезда», откуда, вероятно, происходит утечка воздуха.

Впервые трещину длиной 4,5 см космонавты нашли еще в октябре 2020 года. Дыру временно заклеили лентой, а затем заплаткой. 24 февраля 2021 года экипаж отремонтировал район второй возможной трещины.

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