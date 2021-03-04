В ДНР решили превентивно стрелять по украинским позициям

Народная милиция ДНР решила стрелять по украинским позициям на упреждение

Командование сил ДНР разрешило бойцам стрелять по украинским позициям на упреждение «для защиты населения от террора». Ранее сообщалось о крупном минометном обстреле, предпринятом ВСУ. При этом в республике заявили, что ОБСЕ не реагирует на обстрелы.

Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получила от командования разрешение стрелять по позициям ВСУ «на упреждение». Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает РИА «Новости».

«Мы оставляем за собой право адекватного ответа», - подчеркнули в ДНР.

Кроме того, в ведомстве осудили отсутствие реакции международных наблюдателей на многочисленные обстрелы с украинской стороны. Ранее с территории, на которой расположены ВСУ, по одному из населенных пунктов ДНР было выпущено более 100 мин.

Напомним, согласно минским соглашениям, стороны донбасского конфликта обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения.

23 февраля в управлении народной милиции самопровозглашенной ДНР обратились к украинским военным с требованием о немедленном прекращении «проведения огневых провокаций» в отношении Республики.

Донецкие силовики отметили, что обстрелы со стороны ВСУ провоцируют нарушение установленного перемирия. Кроме того, в ведомстве призвали силовиков перестать выполнять «преступные приказы командования».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Киев проявляет пассивность в процессе урегулирования ситуации в Донбассе.

Представитель Кремля отмечал, что такое отношение со стороны украинских властей видно «невооруженным глазом» и для Франции, и для Германии. Песков добавил, что страны «не скрывают своего разочарования по многим-многим моментам этой ситуации».

По его словам, данный процесс касается внутренней политики Украины, «ни Россия, ни Франция, ни Германия не являются участником или стороной в этом конфликте».

«И Россия, и Германия, и Франция делают все возможное, чтобы помочь Украине урегулировать этот конфликт. Чем дальше заходит ситуация, тем сложнее становится это урегулировать», - заключил Песков.

Военные действия на востоке Украины начались в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. После того, как активисты в Донецке и Луганске заняли административные здания, украинские власти объявили о начале «антитеррористической операции» (АТО), впоследствии переименованной в Операцию объединенных сил (ООС).

За пять лет после этого более 1,5 млн человек бежали из Донбасса в Россию, регионы Украины и другие страны Европы, погибли около 13 тыс. человек. В ноябре 2019 года ООН опубликовала официальные данные, согласно которым война в Донбассе за пять лет унесла жизни более 3,3 тыс. мирных жителей, ранения получили более 9 тыс. человек.

По информации «Страны.ua», стороны конфликта последовательно заявляют о подготовке к неким масштабным операциям со стороны противника. В Киеве обвиняют ДНР и ЛНР в переброске к линии фронта групп снайперов и спецназа, когда в самопровозглашенных республиках отмечают стягивание военной техники ВСУ в Донбасс.

Источники издания указывают, что ситуация в регионе быстро возвращается к тому положению, которое существовало до введения дополнительных мер по контролю над соблюдением перемирия, и, по сути, в Киеве уже есть понимание, что режим прекращения огня постепенно заканчивается.

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Геннадий Дубовой/РИА "Новости"

Петр Николаев