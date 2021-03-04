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Российская газета

Россия возглавила список стран с наиболее опасными перехватчиками

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Источник изображения: Юрий Смитюк/ТАСС

На вооружении России имеется больше всего мощных истребителей-перехватчиков. При этом российские МиГ-31БМ и МиГ-31БСМ являются наиболее боеспособными.

К такому выводу приходит издание Мilitary Watch, составившее список стран, обладающих истребителями-перехватчиками. Автор публикации признает российские машины самыми быстрыми из когда-либо созданных боевых самолетов четвертого поколения. Кроме того, их преимущество заключается в том, что у потенциального противника до сих пор нет полного и точного представления о том, какими возможностями они обладают.

Известно, что российские перехватчики могут подниматься выше любых других самолетов, относящихся к тому же поколению, и способны долгое время летать на сверхзвуковых скоростях. При этом у этих машин имеется РЛС с фазированной антенной решеткой "Заслон" и "Заслон-М", а также большой набор эффективных датчиков.

К тому же российские перехватчики адаптированы для борьбы с низколетящими спутниками и используются в качестве платформы для запуска гиперзвуковых ракет. На их вооружении находятся ракеты класса "воздух-воздух" Р-37 с активным радиолокационным наведением, массивными боеголовками весом около 60 килограммов и дальностью действия 400 километров. Это позволяет успешно противостоять большому количеству угроз.

Также в числе обладателей наиболее опасных перехватчиков называются Казахстан, унаследовавший от СССР самолеты, которые были модернизированы до стандарта МиГ-31БМ; Иран, обладающий F-14 Tomcat, уступающим, впрочем, по многим характеристикам советским машинам; Алжир, модернизировавший МиГ-25, и Китай с J-8II, который представляет собой глубокую модернизацию истребителя-перехватчика J-8.


Михаил Русин

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Алжир
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Казахстан
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Продукция
МиГ-25
МиГ-31
МиГ-31БМ
Р-37
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ГЗЛА
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