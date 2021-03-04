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WarSpot

Американские ракетные установки уже в Румынии

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Источник изображения: warspot.ru

Румыния получила американские комплексы M142 HIMARS. Вчера, 2 марта, портал defence-blog.com сообщил о том, что первая партия ракетных установок уже прибыла в страну и направляется 81-му тактическому оперативному ракетному батальону, дислоцированному в Фокшанах.

Минобороны Румынии запросило у США 54 установки HIMARS с комплектом ракет, вспомогательного оборудования и сервисными услугами. Так, в заказе числятся 162 ракеты типа GMLRS с двумя типами боевых частей, 54 ракеты типа ATACMS, 24 комплекса управления огнём, 30 бронированных внедорожников HMMWV, а также заряжающие машины, прицепы для перевозки ракет, машины технической помощи и другое вспомогательное оборудование. Общая сумма заказа составляет $1,25 млрд.

Выгрузка комплексов M142 HIMARS в Румынии

Источник изображения: defence-blog.com

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) является высокомобильной ракетно-артиллерийской системой оперативно-тактического назначения. Она была создана в 90-е годы корпорацией Lockheed Martin в партнёрстве с BAE Systems и с 2003 года производится серийно. HIMARS разработан на базе колёсного шасси FMTV (Family of Medium Tactical Vehicles) массой 5 т. Базовыми боеприпасами для M142 являются ракеты типа MLRS (М26, GMLRS, AT-2 и другие) с дальностью стрельбы до 70 км.

M142 также может оснащаться пусковой установкой для одной ракеты типа ATACMS (Army TACtical Missile System). Существует большое количество модификаций этих ракет, некоторые из которых могут оснащаться кассетной головной частью с 950 боевыми элементами и дальностью полёта до 300 км. Кроме того, M142 может использоваться в качестве пусковой установки для ракет класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, которые изначально разрабатывались для американских истребителей. Таким образом, M142 может поражать не только наземные цели и ставить минные заграждения, но и уничтожать воздушные средства противника.

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Страны
Румыния
США
Продукция
AMRAAM
GMLRS
HIMARS
HMMWV
Компании
BAE Systems
Lockheed-Martin
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