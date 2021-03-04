Сухопутные войска Малайзии получат 6 вертолетов MD-530G в августе

ЦАМТО, 3 марта. Сухопутные войска Малайзии в августе получат шесть легких разведывательно-ударных вертолетов MD-530G в рамках контракта, подписанного в 2015 году с компанией MD Helicopters Inc (MDHI).

Как сообщает Sinar Harian со ссылкой на командующего СВ Малайзии генерала Замроуза Мохд Зайна, в настоящее время вертолеты проходят испытания в шт.Аризона. В ближайшее время ожидается прибытие очередной приемочной инспекции представителей малазийской армии.

По словам командующего, причиной очередной задержки заказанных машин стала пандемия COVID-19, а также другие специфические факторы. Согласно последнему скорректированному графику, заказчик должен был получить вертолеты в прошлом году.

Компания MD Helicopters объявила о подписании контракта на поставку Сухопутным войскам Малайзии шести разведывательно-ударных вертолетов MD-530G 1 февраля 2016 года. Стоимость соглашения составила 321,9 млн. ринггитов (82,6 млн. долл.).

Первоначально предполагалось, что поставки начнутся в четвертом квартале 2016 года и завершатся в первой половине 2017 года, однако график был нарушен из-за различных причин. Основной из них названо несоответствие возможностей и укомплектованности MD-530G требованиям армейской авиации СВ Малайзии, что привело к необходимости внесения изменений в их конструкцию. Работы потребовали проведения сертификации измененной версии вертолета.

Согласно данным малазийского военного ведомства, по состоянию на конец 2019 года правительство Малайзии оплатило более трети стоимости контракта на поставку MD-530G. Всего компании MDHI было перечислено 112,6 млн. ринггитов (27,1 млн. долл.), что составляет 35% от общей стоимости контракта.

Решение продолжить реализацию программы и принять MD-530G, несмотря на нарушение сроков поставки, было озвучено после того, как Министерство обороны Малайзии выяснило, что не может вернуть авансовые платежи за вертолеты. Следует также отметить, что неопределенность ситуации ранее удерживала командование армейской авиации от отправки членов экипажей и техников в США для обучения.