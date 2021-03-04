Обсерватория "Спектр-РГ" открыла самые крупные остатки сверхновой в Млечном Пути

Ученые надеются понять, как эта сверхновая оказалась так далеко от диска нашей Галактики

ТАСС, 3 марта. Орбитальная обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила в созвездии Гидры самые крупные из известных науке останки сверхновой, которая расположена далеко за границами диска Млечного Пути. Статью с описанием исследования принял к публикации научный журнал Astronomy & Astrophysics.

Остатки сверхновых представляют собой гигантские скопления из горячего газа и пыли. Они возникают после того, как в крупной звезде заканчиваются запасы водорода и она взрывается. Ученые засекли около 300 остатков сверхновых, еще 900 предположительно скрываются в Млечном Пути.

Поискам подобных объектов мешает быстрое расширение горячих облаков газа, которые возникают после взрывов звезд. Постепенно они становятся незаметными для глаза, оптических и инфракрасных телескопов.

Однако при этом остатки сверхновых продолжают испускать радиоволны и высокоэнергетическое излучение. Благодаря этому астрофизики под руководством профессора Института внеземной физики Общества Макса Планка Вернера Беккера нашли в данных, которые в ходе первого своего полного обзора неба собрала российско-немецкая обсерватория "Спектр-РГ", пока самую крупную структуру такого рода.

На снимках обсерватории ученые заметили протяженную структуру, которая испускала рентгеновское излучение. По своим свойствам она была похожа на последствия взрыва звезды. Заинтересовавшись этим объектом, астрономы изучили архивные снимки этой области Вселенной.

Анализ подтвердил, что "Спектр-РГ" открыл остатки сверхновой, которую назвали "Хоинга". Ученые надеются, что дальнейшее изучение этого объекта поможет понять, как его "прародитель" оказался на большом расстоянии от диска Млечного Пути и как часто такие сверхновые могут возникать в этой части нашей Галактики.