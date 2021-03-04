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РИА Новости

В Кремле заявили об актуальности Фултонской речи Черчилля

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Уинстон Черчилль
Уинстон Черчилль.
Источник изображения: © markmeynell.wordpress.com

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Многое в западном мировоззрении, обозначенное в "Фултонской речи" Уинстона Черчилля в отношении СССР, осталось без изменений сегодня и даже обогатилось более конфронтационными нотками, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что в этой связи России нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния.

В пятницу, 5 марта, исполняется 75 лет знаменитой "Фултонской речи" Уинстона Черчилля, ознаменовавшей начало "холодной войны". На конференц-колле журналисты спросили у Пескова, стоит ли ее помнить и не пора ли менять некоторые структуры международной безопасности, обозначенные в документе. Пресс-секретарь президента отметил, что о речи никогда нельзя забывать, поскольку она является важной и эпохальной и "предопределила отношение целого ряда западных стран и западного мировоззрения" в отношении СССР.

"Многое в этом мировоззрении осталось без изменений и даже обогатилась более конфронтационными нотками, к сожалению. Поэтому, конечно, нужно об этом помнить и нужно помнить, что все конфронтационные механизмы, такие как НАТО, которые были созданы, они действуют, работают, и они создавались не для мирного взаимодействия, а для серьезного противостояния. Эти структуры продолжают работать против нас и вынуждают нас быть начеку и принимать все необходимые меры для защиты нашей страны", - добавил Песков.

Пятого марта 1946 года английский политик, бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в американском городе Фултоне заявил об особой ответственности Великобритании и США в деле сдерживания СССР и коммунизма. Фултонская речь Черчилля считается одним из ключевых моментов начала "холодной войны".

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Великобритания
Россия
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