В Росгвардии насчитывается более 60 авиационных подразделений

Авиация Росгвардии включает более 60 формирований различного уровня от полков до отдельных отрядов, которые осуществляют воздушные перевозки личного состава и грузов, десантирование войсковых нарядов, поиск правонарушителей, участвуют в решении задач по борьбе с терроризмом.

Сегодня, 3 марта, военнослужащие и сотрудники авиационных подразделений войск национальной гвардии России отмечают 43-ю годовщину со дня образования ведомственной авиации. Именно в этот день в 1978 году была сформирована первая отдельная авиационная эскадрилья войск правопорядка с дислокацией в городе Хабаровске. Первоначально авиационные подразделения предназначались для поддержки внутренних войск, осуществляющих охрану искусственных сооружений на Забайкальской и Дальневосточной железной дороге, а также при выполнении специальных заданий.

В последующем роль авиации в войсках возрастала. Ее развитию способствовали новые задачи, для решения которых требовалась помощь с воздуха. Охрана общественной безопасности в период проведения XXII Олимпийских игр в Москве, необходимость ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пресечение массовых беспорядков и борьба с незаконными вооруженными формированиями на Северном Кавказе - эти и другие факторы побуждали к созданию новых авиационных формирований, совершенствованию тактики их применения, оснащению их новой авиационной техникой и средствами поражения.

В пресс-службе Росгвардии корреспонденту "РГ" рассказали, что для выполнения широкого спектра задач используются многоцелевые вертолеты типа Ми-26, Ми-24, Ми-8 различных модификаций, Ка-226, "Ансат", "Еврокоптер" Аs-355N и "Робинсон" R-44, транспортные и военно-транспортные самолеты регионального и межрегионального уровня, такие как Ту 154, Ту-134, Ту 204, Ил-76, Ан-12, Ан 26, Ан-72, Як-42, а также беспилотные летательные аппараты специального назначения и привязные аэростаты.

Михаил Фалалеев